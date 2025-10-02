13:11
В проекте по модернизации транспортных коридоров КР хочет участвовать Япония

Директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с главой совета директоров японской компании Nagoya Railroad Co., Ltd Такаши Андо.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал Кыргызстана, меры государственной поддержки и гарантии защиты иностранных инвестиций, а также проекты в сфере транспортной инфраструктуры, которые имеют ключевое значение для расширения транзитных возможностей и укрепления региональной связанности страны.

Как отметили в ведомстве, Nagoya Railroad заинтересовалась участием в проектах по модернизации транспортных коридоров и выразила желание развивать долгосрочные вложения в экономику Кыргызстана.

Стороны будут совместно прорабатывать перспективные проекты.
