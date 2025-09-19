12:31
Экономика

Жаркое лето привело к снижению урожая зерновых в Кыргызстане

Из-за аномально жаркой погоды летом 2025 года урожайность зерновых культур в Кыргызстане значительно снизилась. Об этом сообщил отдел статистики сельского хозяйства Национального статистического комитета.

По его данным, на 23 августа собрали более 900 тысяч тонн зерна, что почти на 23 процента меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Площадь убранных посевов при этом увеличилась на 6 процентов и составила 429 тысяч гектаров.

Основное снижение произошло в Чуйской и Таласской областях. Так, средняя урожайность пшеницы в стране упала на 31,6 процента, а ячменя — на 31,5 процента.

Что выросло, несмотря на жару:

  • масличные культуры — на 47,4 процента;

  • плодово-ягодные культуры — на 22,2 процента;

  • бахчевые культуры — на 17,2 процента;

  • овощные культуры — на 11,2 процента;

  • картофель — на 3,6 процента.
