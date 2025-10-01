12:07
Экономика

Более 90 миллионов сомов выделяет Минсельхоз на покупку машин

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объявило тендер на покупку легковых автомобилей для Службы водных ресурсов и департамента рыбопромышленного комплекса.

По данным портала госзакупок, на приобретение 44 машин планируется выделить 94 миллиона 341,3 тысячи сомов.

Согласно техзаданию, автомобили должны быть новыми, с пробегом не более 30 километров и гарантией не менее 24 месяцев или 100 тысяч километров.

Предложения поставщиков принимаются до 13 октября. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345516/
просмотров: 289
