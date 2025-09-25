09:24
Экономика
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Скоро зима, и в мэрии Бишкека озаботились загрязнением воздуха: что решают

Внедрение источников питания высокого напряжения (HVPS) на Бишкекской ТЭЦ для снижения загрязнения воздуха обсудили в мэрии с южнокорейской компанией EcoMotion. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проект «Интегрированные политико-технологические решения по снижению загрязнения воздуха и внедрению HVPS на Бишкекской ТЭЦ» предлагают реализовать власти города и EcoMotion. Компания специализируется на электрофильтрах высокого напряжения, системах очистки воздуха и исследованиях в сфере энергетики.

Чиновникам рассказали о возможностях HVPS-технологии, которая способна повысить эффективность пылеулавливания, снизить энергозатраты и улучшить экологическую ситуацию.

Проект предусматривает предварительное технико-экономическое обоснование, включающее оценку существующих систем пылеулавливания, моделирование эффективности очистки и разработку дорожной карты по внедрению HVPS.

В мэрии напомнили, что инициатива «Чистый воздух — Бишкек» является частью программы развития города. Подписанный меморандум станет основой для расширения сотрудничества Кыргызстана и Южной Кореи в сфере экологии и энергетики.
