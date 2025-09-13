США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией

Министерство торговли США расширило санкционный список, включив в него 32 иностранные компании, часть которых подверглась ограничениям за связи с Россией. Обновленный перечень опубликован в официальном документе ведомства.

В постановлении Бюро промышленности и безопасности (BIS) вносит поправки в Регламент по экспортному контролю (EAR), добавляя 32 организации. Эти записи включены в список по следующим направлениям: Китайская Народная Республика (23), Индия (1), Иран (1), Сингапур (1), Тайвань (1), Турция (3) и Объединенные Арабские Эмираты (2).

Правительство США признало, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов — говорится в тексте документа.

Среди включенных в список:

Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd. (Китай) — за поставки технологий для российской военной промышленности;

AR Sales Pvt Ltd. (Индия) — за попытку поставок товаров американского происхождения в Россию;

Турецкие компании Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi, EB Teknoloji Sistemleri Anonım Şirketi и Dentun Elektronik — за аналогичные попытки;

HAS General Trading (ОАЭ) — за экспорт в Россию и Иран товаров, подлежащих экспортному контролю.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против Москвы, когда все страны НАТО согласятся и перестанут покупать российскую нефть.

Он также призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая.