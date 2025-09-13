10:39
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

Всемирный банк предоставит Кыргызстану $101,5 миллиона программного кредита

Всемирный банк предоставит Кыргызстану $101,5 миллиона программного кредита. Об этом стало известно на встрече министра финансов Алмаза Бакетаева с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Наджи Бенхассином.

По данным пресс-службы ведомства, обсуждены ключевые направления сотрудничества, включая предоставление программного кредита Всемирного банка на $101,5 миллиона в 2025 году и продолжение программы в 2026-м.

Также внимание уделено вопросам финансирования строительства Камбаратинской ГЭС-1, которая имеет стратегическое значение для энергетической безопасности и регионального развития. Стороны обменялись мнениями по укреплению финансового сектора и выполнению стратегических мер ВБ.

В числе других тем, которые затронуты на встрече, — поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие предпринимательства и привлечение инвестиций.
