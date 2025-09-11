В КР хотят ограничить переплаты по кредитам и запретить скрытые комиссии

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О потребительском кредите». Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Он регулирует порядок предоставления и возврата займов, а также вводит новые гарантии для защиты прав заемщиков.

Согласно проекту, банки и финучреждения будут обязаны заранее раскрывать все условия: процентные ставки, наценки, комиссии и полную стоимость кредита. Заемщику должны вручать стандартизированный информационный лист с графиком платежей и последствиями неисполнения обязательств.

В законе закрепляется право на досрочное погашение без штрафов и дополнительных комиссий. Общая сумма начислений — проценты, штрафы и пени — не сможет превышать 60 процентов от суммы кредита. Если долговая нагрузка заемщика окажется выше 60 процентов от его дохода, кредитор обязан письменно уведомить о рисках.

Нормы распространяются на банки и небанковские организации, в том числе работающие по исламским принципам финансирования. За нарушение требований кредиторы будут нести ответственность, включая перерасчет обязательств и штрафные санкции.