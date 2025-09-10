Цены на золото впервые в истории превысили $3 тысячи 700 за унцию. Об этом сообщается на сайте биржи Comex.

Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже на торгах подорожали на 0,66 процента, достигнув на пике отметки $3 тысячи 701,7 за унцию.

С начала года цены на золото прибавили почти 40 процентов.

Основными факторами роста цен на драгоценный металл стали покупки золота центральными банками и высокий инвестиционный спрос, отражающийся в притоке средств в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом.

Отметим, что предыдущий рекорд продержался всего неделю — 3 сентября цены на золото также обновили исторический максимум, превысив $3 тысячи 600 за унцию.