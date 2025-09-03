Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию. Об этом сообщается на сайте биржи Comex.

Отмечается, что биржевая цена на золото выросла почти на 1 процент. Стоимость декабрьского фьючерса золота поднималась на $30,6 относительно предыдущего закрытия, или на 0,87 процента, до $3 тысяч 546,6 за тройскую унцию. Затем показатель поднимался до $3552,32 за унцию.

Также подорожал сентябрьский фьючерс на серебро — на 1,59 процента.

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.

Золото считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений.