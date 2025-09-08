17:53
МАР выделит Кыргызстану бюджетный кредит в $101,5 миллиона

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрели проект соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития.

Документ под названием «Первое финансирование политики развития устойчивого и инклюзивного роста» был подписан в Бишкеке 8 июля 2025 года.

Соглашение предусматривает предоставление бюджетной поддержки в размере $101,5 миллиона, из которых $68,1 миллиона предоставляются на 50 лет (включая 10-летний беспроцентный период) и $33,4 миллиона на 12 лет (включая 6-летний беспроцентный период).

Бюджетную поддержку планируется направить на:

  • поддержку ОАО «Кыргызнефтегаз»;
  • помощь на строительство ГЭС «Камбар-Ата»;
  • капитализацию Государственного банка развития КР.

Депутаты одобрили законопроект о ратификации соглашения в первом чтении.
