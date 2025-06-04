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Экономика

Объемы растут. В КР все чаще предпочитают банковские карты наличным

В Кыргызстане в первом квартале 2025 года проведено 64,4 миллиона транзакций с использованием банковских карт. Их общая сумма составила 271,8 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Это на 11,2 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

По данным регулятора, количество операций по обналичиванию денежных средств составило 16 миллионов транзакций на общую сумму 177,5 миллиарда сомов. Показатели количества и объема операций по сравнению с прошлым годом сократились на 26,3 и 28,8 процента соответственно.

При этом количество операций, осуществленных с применением POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях, составило 48,4 миллиона транзакций на общую сумму 94,3 миллиарда сомов и увеличилось на 33,7 процента в сравнении с первым кварталом 2024-го. Объем операций вырос на 72,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331469/
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