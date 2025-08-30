15:51
Экономика

На 39 процентов снизился объем торгов на Кыргызской фондовой бирже в августе

В августе объем торгов на Кыргызской фондовой бирже составил 5,14 миллиарда сомов. Это на 39,1 процента меньше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют официальные данные КФБ.

Согласно статистике, в последний месяц лета заключено 207 сделок. На первичном рынке объем операций составил 2,89 миллиарда сомов, на вторичном — 2,25 миллиарда.

Пик активности зафиксирован в июне. КФБ провела 219 сделок на 100,09 миллиарда сомов.

Спад активности пришелся на май, когда на бирже было совершено 146 сделок на 343,3 миллиона сомов.

С начала 2025 года общий оборот торгов на бирже составил 163,8 миллиарда сомов при заключении 1 тысячи 709 сделок.
