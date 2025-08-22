В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум

18 сентября в городе Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум, сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.
Отмечается, что в нем примут участие представители государственных структур, деловых кругов и инвестиционных компаний двух стран.
Форум станет площадкой для обсуждения и продвижения совместных проектов во всех ключевых секторах экономики, включая:
• торговлю и инвестиции;
• промышленность и производство;
• транспорт и логистику;
• энергетику и возобновляемые источники;
• сельское хозяйство и переработку;
• строительство и инфраструктуру;
• туризм и гостиничный бизнес;
• образование, науку и цифровые технологии.
По данным Нацагентства, в программе форума — B2B- и B2G-встречи, установление новых партнерских связей, презентация инвестиционных проектов и обсуждение перспективных направлений кыргызско-турецкого сотрудничества.