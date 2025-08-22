12:24
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Экономика

Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные

Сотрудниками Нарынского областного отдела Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли КР совместно с представителями мэрии Нарына проведен мониторинг цен на мясо.

В ходе мониторинга установлено, цены на мясо на рынке Нарына и торговых точках выглядят следующим образом:

  • говядина — 680 сомов за килограмм;
  • баранина — 680-690 сомов за килограмм.

В настоящее время цены на мясо стабильные, резкого скачка не наблюдается.

Также в целях сдерживания и недопущения спекулятивного роста цен на социально значимые товары, проведены разъяснительные мероприятия среди продавцов на рынках, торговых точках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340603/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Мониторинг цен на мясо в Таласе провела антимонопольная служба
Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз
Момент обрушения моста в Нарыне и падения грузовика попал на видео
Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо
Глава Минтранса обещает построить мост в селе Эки-Нарын за 21 день
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо
Обрушение моста в Нарыне: милиция нашла тело водителя упавшего в реку грузовика
Поиски водителя грузовика, упавшего с моста «Куюш» в реку Нарын, продолжаются
Популярные новости
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
12:16
На Камчатке суд постановил выдворить кыргызстанку с пожизненным запретом въезда На Камчатке суд постановил выдворить кыргызстанку с пож...
12:12
Стройфирму Brand House обязали каждую неделю давать отчет о проделанной работе
12:00
Вселился джин. Подробности в деле о гибели подростка как системная проблема
11:54
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
11:53
В Оше загорелся жилой дом. МЧС эвакуировало жителей