17:01
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Власть

Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год.

Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022–2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны.

Согласно проекту, министерствам и государственным органам поручат реализовать комплекс мер по борьбе с финансовыми преступлениями и ежеквартально отчитываться перед органом финансовой разведки.

Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией.

Среди ключевых направлений плана:

  • усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма;
  • выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств;
  • возможное ограничение обналичивания средств юридических лиц и предпринимателей через банки;
  • ужесточение контроля за операциями с криптовалютами;
  • введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом.

Отмечается, что меры направлены на соответствие международным стандартам, включая требования ФАТФ, и подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/367092/
просмотров: 152
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
16:54
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
16:52
16:52
Индия впервые проведет исследование для документирования древних рукописей
16:41
Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы
16:37
Депутат айыльного кенеша попался на подпольном казино — изъяли деньги и технику