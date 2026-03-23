Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год.

Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022–2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны.

Согласно проекту, министерствам и государственным органам поручат реализовать комплекс мер по борьбе с финансовыми преступлениями и ежеквартально отчитываться перед органом финансовой разведки.

Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией.

Среди ключевых направлений плана:

усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма;

выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств;

возможное ограничение обналичивания средств юридических лиц и предпринимателей через банки;

ужесточение контроля за операциями с криптовалютами;

введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом.

Отмечается, что меры направлены на соответствие международным стандартам, включая требования ФАТФ, и подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.