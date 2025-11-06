11:00
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Техноблог

Регистрация на российской платформе Mах стала доступна для жителей Кыргызстана

Регистрация на российской платформе Mах стала доступна для жителей Кыргызстана и еще шести стран СНГ. Об этом сообщается в пресс-релизе разработчиков.

«Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Mах появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей.

Чтобы зарегистрироваться в Mах, нужно скачать приложение на смартфон, выбрать государство и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из sms и дать согласие на синхронизацию контактов. Для усиления безопасности можно включить двухфакторную аутентификацию.

СМИ ранее сообщили, что в конце октября число пользователей национальной российской платформы превысило 50 миллионов человек.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории РФ, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349831/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
Запущена пилотная версия централизованного банка правовой информации MYIZAM.KG
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Во Франции всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Музыка, подарки, темы. Мессенджер Telegram представил масштабное обновление
Евросоюз хочет принять закон о тотальном контроле сообщений в мессенджерах
В Москве школьные и родительские чаты переведут в Max
Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты
Популярные новости
Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от&nbsp;черного цвета для своих гаджетов Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от черного цвета для своих гаджетов
Open AI&nbsp;запретила ChatGPT консультировать по&nbsp;медицине и&nbsp;юридическим вопросам Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с&nbsp;помощью нейросетей Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с помощью нейросетей
Хотите заработать? В&nbsp;Telegram появится новая функция Хотите заработать? В Telegram появится новая функция
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
6 ноября, четверг
10:53
«Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе...
10:48
Госсекретарь США в 2026 году посетит Кыргызстан и другие страны Центральной Азии
10:32
Amnesty International призвала США поднять вопрос прав человека на «C5+1»
10:31
В Кыргызстане создают систему управления гражданским огнестрельным оружием
10:26
Оргкомитет обсудил подготовку к IV Народному курултаю: избрано 700 делегатов