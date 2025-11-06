Регистрация на российской платформе Mах стала доступна для жителей Кыргызстана и еще шести стран СНГ. Об этом сообщается в пресс-релизе разработчиков.

«Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Mах появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей.

Чтобы зарегистрироваться в Mах, нужно скачать приложение на смартфон, выбрать государство и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из sms и дать согласие на синхронизацию контактов. Для усиления безопасности можно включить двухфакторную аутентификацию.

СМИ ранее сообщили, что в конце октября число пользователей национальной российской платформы превысило 50 миллионов человек.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории РФ, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.