Казахстан и Узбекистан увеличивают количество регулярных авиарейсов

Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов. В рамках конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия — Китай (С5+1) состоялись переговоры между авиационными властями двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РК.

Фото пресс-службы Минтранса Казахстана

Договоренности направлены на развитие транспортной доступности, укрепление деловых и культурных связей, а также повышение туристической привлекательности стран.

Назначенным перевозчикам двух республик разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы — Ташкент и Астана — Ташкент. По другим маршрутам разрешено выполнение до 14 рейсов в неделю.

В Минтрансе Узбекистана уточнили, что по всем согласованным маршрутам разрешенная частота полетов составит 238 рейсов в неделю.

Кроме того, стороны договорились увеличить количество назначенных пунктов для выполнения регулярных рейсов.

С 3 июля узбекистанская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы Актау — Нукус с частотой два раза в неделю. С 15 июля перевозчик Fly Arystan открыл маршрут Атырау — Ташкент, выполняя три рейса еженедельно.