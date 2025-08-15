14:00
Экономика

Разведение кузнечиков как новый вид бизнеса в Бишкеке

Разведение и продажа кузнечиков в последние годы становится популярным в мире и в некоторых азиатских странах как альтернатива животноводству. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, этот вид предпринимательства предоставляет хорошие возможности для обеспечения продовольственной безопасности и получения дополнительного дохода.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Кузнечики

Житель города Бишкек Адыл начал свой небольшой бизнес с разведения кузнечиков. Он занимается этим уже пять лет. Сначала он начал всего с 30 кузнечиков, но за это время сумел найти множество клиентов. В настоящее время он занимается разведением насекомых совместно со своим партнером по бизнесу по имени Кубат.

Адыл жарит кузнечиков и также делает из них муку. Эта продукция, по его словам, оказывает положительное влияние на лечение онкологических заболеваний. Также она пользуется высоким спросом среди тех, кто занимается спортом.
