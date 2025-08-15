В Кыргызстане число предпринимателей, применяющих ККМ, выросло на 15 процентов

Предприниматели Кыргызстана используют 135 тысяч 702 контрольно-кассовые машины (ККМ). Такие данные указаны в отчетности Государственной налоговой службы. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году (117 тысяч 776).

В 2022 году ККМ применяли всего 54 тысячи предпринимателей.

Напомним, что с 1 января 2022 года новый Налоговый кодекс должен вступить в силу. Было предложено освободить продавцов от выплаты налогов при наличии у них ККМ. Представители малого и среднего бизнеса выступали против. Власти вели с ними переговоры. В итоге кабмин в очередной раз пошел на уступки, а Министерство экономики и коммерции предложило установить 13 видов деятельности, при которых можно не применять контрольно-кассовые машины.

В 2023-м акции протеста продолжились.

Год назад Налоговая служба начала бесплатную выдачу контрольно-кассовых машин. Всего предпринимателям предоставили 32 тысячи ККМ.

Ранее председатель налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов говорил: те, кто не хочет работать с ККМ в торговле, могут перейти на патенты, а те, кто хочет работать по нулевой ставке из-за маленькой прибыли и не хочет приобретать патенты, могут и дальше работать с контрольно-кассовой машиной. А глава кабмина Адылбек Касымалиев сообщал, что будет возвращена патентная система там, где это оправдано. Осуществление торговой деятельности на основе патента на территории Кыргызстана было прекращено с 1 июля 2024 года.