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Экономика

Предпринимателям Кыргызстана начали бесплатно выдавать гибридные ККМ

В Кыргызстане начали бесплатную выдачу предпринимателям 10 тысяч гибридных контрольно-кассовых машин нового поколения. Об этом сообщает Налоговая служба.

Это делается для поддержки бизнесменов, которые не могут самостоятельно приобрести кассовые аппараты. Гибридные ККМ имеют встроенный POS-терминал (функция приема к оплате платежных карт) и принтер кассового чека. Они будут выдаваться бесплатно на время предпринимательской активности субъекта.

Для получения аппарата налогоплательщику необходимо подать заявку в территориальный налоговый орган по месту ведения экономической деятельности.

На сегодня ККМ применяют более 54 тысяч предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249868/
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