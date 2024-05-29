Налоговая начала бесплатную выдачу предпринимателям ККМ. Кто может получить

Налоговая служба Кыргызстана начала бесплатную выдачу контрольно-кассовых машин (ККМ). Всего предпринимателям предоставят 32 тысячи ККМ. Выдача будет проходить поэтапно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта мера поддержит тех предпринимателей, которые не могут купить ККМ самостоятельно. В первую очередь это касается работающих на базарах и мини-рынках, а также переходящих с патентной системы на другие виды налогообложения.

Чтобы получить ККМ, нужно подать заявку в Налоговую службу по месту ведения бизнеса.