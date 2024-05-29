15:19
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Общество

Налоговая начала бесплатную выдачу предпринимателям ККМ. Кто может получить

Налоговая служба Кыргызстана начала бесплатную выдачу контрольно-кассовых машин (ККМ). Всего предпринимателям предоставят 32 тысячи ККМ. Выдача будет проходить поэтапно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Эта мера поддержит тех предпринимателей, которые не могут купить ККМ самостоятельно. В первую очередь это касается работающих на базарах и мини-рынках, а также переходящих с патентной системы на другие виды налогообложения.

Чтобы получить ККМ, нужно подать заявку в Налоговую службу по месту ведения бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295337/
просмотров: 1411
Версия для печати
Материалы по теме
Для создания рейтинга налогоплательщиков ГНС потратит $1,4 миллиона
Швейников освобождают от оформления электронной накладной при экспорте
Задержаны пять инспекторов Налоговой службы. Брали взятки с предпринимателей
За два месяца ГНС собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов
В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани
За вымогательство $20 тысяч задержан сотрудник Налоговой службы
Подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
Проходит очередной розыгрыш лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Пытаются мешать введению ККМ. Глава налоговой обвинил недобросовестный бизнес
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
15:07
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину Плановая госпитализация работающих граждан задерживаетс...
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду