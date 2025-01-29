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Экономика

ГНС запустит пилотный проект по интеграции контрольно-кассовых машин с ЭТТН

Налоговая служба объявила о запуске пилотного проекта по интеграции контрольно-кассовых машин с системой электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Решение принято по итогам встречи председателя ведомства Алмамбета Шыкмаматова с представителями общественности, бухгалтерского сообщества и IT-компаний.

Как сообщили в пресс-службе ГНС, проект направлен на снижение административной нагрузки на бизнес за счет автоматизации процессов. В тестировании примут участие представители различных отраслей, что позволит в реальном времени выявить возможные проблемы и оперативно внести улучшения в систему.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что Налоговая служба стремится создать комфортные условия для предпринимателей, а цифровизация процессов поможет минимизировать затраты времени и ресурсов на выполнение налоговых обязательств.

Представители бизнес-сообщества выразили готовность к участию в проекте и отметили важность конструктивного диалога с налоговыми органами. Совместная работа над цифровыми инструментами позволит сделать систему налогового администрирования более прозрачной и эффективной. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318293/
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