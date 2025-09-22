Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин

В перечень субъектов, которые из-за специфики деятельности или особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин (ККМ), внесены изменения. Поправки в соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно скорректированному документу, работать без ККМ могут:

субъекты, предоставляющие индивидуальные услуги (няни, гувернантки, садовники, домработницы, услуги по выпасу скота);

перевозчики пассажиров в общественном транспорте, такси и курьерские службы (при условии интеграции с информационной системой Налоговой службы);

религиозные организации при реализации предметов культа и проведении обрядов;

ломбарды (при использовании интегрированных электронных систем);

субъекты, реализующие продукцию цветоводства, сельхозпродукцию, хлебобулочные изделия и напитки через палатки, киоски, тележки и юрты;

нотариусы, строительные компании (в части коммунальных сборов);

страховые компании, почтовая связь, банки и микрофинансовые организации (за исключением обменных операций с валютой).

В этот список также включены бытовые услуги: изготовление и ремонт ключей, замков, мебели, обуви, бытовой техники, музыкальных инструментов, платные туалеты и прочие сервисы.