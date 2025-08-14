12:51
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Экономика

Строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор идет ускоренными темпами

Строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор продолжается на территории Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

В настоящее время на скальных участках с 37-го по 40-й километр буровзрывные работы находятся на завершающей стадии. На участке с 40-го по 44-й километр идет подготовка к буровзрывным работам — расширена автодорога Бишкек — Торугарт, перенесены линии электропередачи.

Кроме того, на 44-48-м километрах производятся подготовка нижнего слоя грунта и установка водопроводных труб. Всего привлекли более 70 единиц спецтехники и более 100 работников.

С целью ускорения строительства буровзрывные работы проводятся круглосуточно. В связи с этим трассу Балыкчи — Кочкор периодически перекрывают в соответствии с установленным графиком: по понедельникам, средам и пятницам.

Ожидается, что строительство новой железной дороги внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны, укрепление межрегиональных связей и экономический рост.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339571/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Грузов стало больше, тоннелей — тоже. «Кыргыз темир жолу» отчиталась за полгода
Кабул, Ташкент и Исламабад будут строить Трансафганскую железную дорогу
Четверо неизвестных проделали дыру в ограждении, чтобы пересечь железную дорогу
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
Проведен осмотр строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Единую систему технического прикрытия железных дорог хотят создать страны ОДКБ
Кабмин отменил проекты электрификации и закупки вагонов на 2,9 миллиарда сомов
Стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом станет дешевле
Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию
Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут периодически перекрывать до 1 сентября
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Более 55&nbsp;тонн фруктов и&nbsp;ягод завезли кыргызстанские поставщики в&nbsp;регионы России Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Фисташки из&nbsp;Узбекистана не&nbsp;допустили для ввоза в&nbsp;Кыргызстан Фисташки из Узбекистана не допустили для ввоза в Кыргызстан
Бизнес
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
14 августа, четверг
12:47
Асылбек Женишбек назначен акимом Лейлекского района Баткенской области Асылбек Женишбек назначен акимом Лейлекского района Бат...
12:46
ГКНБ: В Таласе нет ни одного члена ОПГ со статусом «смотрящий» или «положенец»
12:42
В Кыргызстане расширены возможности частных клиник для борьбы с онкологией
12:37
Убийство Айзирек Эралиевой. Дело блогера Бауржана Абдумаликова поступило в суд
12:33
Starlink официально вошел на рынок Казахстана