Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев выступил на научно-практической конференции «10 лет Кыргызстана в ЕАЭС: итоги, вызовы, перспективы», которая проходит в Чолпон-Ате, и заявил, что наша страна демонстрирует большие успехи в рамках евразийской интеграции.

По его словам, в приоритете — интеграция в единое цифровое пространство, создание технологических альянсов и устойчивых логистических цепочек.

Данияр Амангельдиев также привел несколько цифр.

Он отметил, что за десять лет в ЕАЭС ВВП союза вырос на 17,8 процента (до $2,58 триллиона), промышленность — на 29 процентов, сельское хозяйство — на 25,5 процента, а безработица снизилась до 3 процентов.

Первый замглавы кабмина считает, что необходимо не только укреплять позиции на общем рынке, но и стать частью цифрового и технологического будущего ЕАЭС.