В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона

Россия остается одним из ключевых инвесторов в экономику Кыргызстана. Национальное агентство по инвестициям отмечает устойчивую динамику прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации в экономику Кыргызстана.

С 2017 по 2024 годы совокупный объем прямых инвестиций из России составил $1 миллиард 6,3 миллиона, что подчеркивает высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами.

Согласно официальным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2024 году объем инвестиций из Российской Федерации в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона.

Инвестиции распределились по следующим ключевым отраслям экономики:

— обрабатывающая промышленность — $117,5 миллиона;

— оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов —$127,2 миллиона;

— финансовое посредничество и страхование — $23 миллиона;

— прочие направления — $11,5 миллиона.

Национальное агентство по инвестициям подчеркивает важность стратегического партнерства с Российской Федерацией и выражает готовность к дальнейшему расширению инвестиционного взаимодействия в целях устойчивого экономического развития Кыргызской Республики.
