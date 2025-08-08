Самозапрет на кредиты: как кыргызстанцам защититься от мошенников

Представьте: вы спокойно работаете, строите планы на будущее, а в это время где-то далеко мошенник, завладев копией вашего паспорта, уже вешает на вас огромный долг. Звучит как ночной кошмар? К сожалению, для некоторых кыргызстанцев это горькая реальность.

Пришлось выплачивать чужой кредит

Так случилось и с бишкекчанкой Наргизой (имя изменено). Несколько лет назад перед отъездом на заработки в Россию она потеряла ID-карту, но из-за спешки не стала ее восстанавливать.

«Через несколько месяцев родные сообщили, что мне приходят письма из банка с требованием погасить долг, — рассказывает она. — Но я ничего не брала! Чтобы не брать кредиты, я и уехала в другую страну на заработки. Пришлось вернуться, разбираться, но доказать ничего не вышло. Кто-то нашел мой паспорт и получил по нему деньги. Как им это удалось без меня, я до сих пор не понимаю. В итоге я выплачивала чужой кредит».

К сожалению, такие случаи не редкость. По данным Национального банка, из зарегистрированных в 2024 году 140 случаев онлайн мошенничества более 60 процентов были связаны именно с оформлением кредитов на имя граждан без их ведома.

Но скоро у преступников станет одной лазейкой меньше — в Кыргызстане появился новый инструмент защиты — самозапрет на получение кредита. Президент Садыр Жапаров уже подписал закон, через три месяца он должен вступить в силу.

Что это такое и как включить свой «финансовый щит»?

Самозапрет — это ваша личная команда «Стоп!» всем банкам и небанковским финансово-кредитным организациям. Включив его, вы как бы говорите: «Я не планирую брать кредиты, и любые заявки от моего имени — подделка».

Нацбанк советует активировать защиту, если вы:

надолго уезжаете за границу;

точно не планируете брать кредиты в ближайшее время;

потеряли паспорт или подозреваете, что ваши личные данные могли утечь в сеть.

«Если у гражданина установлен самозапрет, то никакая кредитная организация не имеет права выдать кредит, даже если будет предоставлен поддельный/украденный паспорт. Это серьезный барьер на пути злоумышленников», — отмечают в Нацбанке КР.

Для установления запрета не придется ходить по банкам и подписывать кучу бумаг. Подключение будет простым и, самое главное, удаленным. Это можно будет сделать бесплатно через государственный портал «Тундук» в любое время. Если же вы передумаете и в будущем все же решите взять кредит, то снять запрет можно так же легко через «Тундук».

Информация о введении самозапрета автоматически будет передаваться в кредитные информационные бюро, а банки, в свою очередь, при рассмотрении заявки на кредит обязаны проверять наличие или отсутствие самозапрета. При активном самозапрете банки обязаны отказать в выдаче займа.

Если же банк проигнорирует запрет и все-таки оформит кредит на ваше имя, этот договор не будет иметь юридической силы, и вся ответственность будет на кредиторе.

Сейчас Национальный банк работает над тем, чтобы все вовлеченные в процесс стороны смогли обмениваться данными без сбоев. Ожидается, что сервис станет доступен уже в ближайшие месяцы.

Хоть самозапрет и станет мощным дополнительным инструментом для защиты своих средств от мошенников, не стоит забывать о базовой цифровой гигиене: ставьте пароли на телефон, не сообщайте никому коды из СМС и не переходите по неизвестным ссылкам.