В Таласской области будут выпускать минеральную воду под брендом «Арашан». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По ее данным, в селе Беш-Таш осенью начнет работу мини-завод по производству питьевой минеральной воды. Проект реализуется при финансовой поддержке Таласского районного фонда развития.

На строительство предприятия выделено 10,1 миллиона сомов, из которых 7 миллионов сомов предназначены на закупку оборудования. Сейчас проводится тендер на приобретение производственной линии.

Производство обеспечит местное население качественной минеральной водой и поспособствует улучшению социально-экономической ситуации в районе.