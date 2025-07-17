Цены на продукты обогнали инфляцию. Что заметно подорожало с начала 2025 года

В январе — июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 6,1 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,4 процента, непродовольственные товары — 2,2 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 1,3 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Больше всего с начала 2025 года подорожали картофель (на 44,7 процента), свежие фрукты (на 20,6 процента), свежая рыба (на 18,4 процента), свежие овощи (на 14,6 процента), растительные масла (на 9,6 процента),свежее мясо (на 7,4 процента), в том числе баранина (на 12,3 процента), конина (на 7,5 процента), говядина (на 6,9 процента).

Кроме того, выросли цены на сливочное масло (на 3 процента), муку (на 2,7 процента) и выпечные изделия (на 1,9 процента).

С начала 2025 года снизилась стоимость куриных яиц (на 12,4 процента), разливное молоко (на 5,6 процента), животные жиры (на 4,1 процента) и риса (на 2,4 процента).

Максимальный рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 7,1 процента) отмечен в городе Оше, на непродовольственные товары (на 3,5 процента) в Иссык-Кульской области, тарифов на услуги, оказываемые населению (на 4,7 процента), — в Нарынской.

Июньская динамика цен

В июне по сравнению с маем рост цен составил 0,7 процента.

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,1 процента. Алкоголь и табак прибавили в цене 0,4 процента.

Тарифы на услуги населению повысились на 0,4 процента.

В июне больше всего подорожали свежие фрукты (на 12,3 процента) и овощи (на 2 процента), картофель (на 2 процента), кондитерские изделия (на 1,7 процента), баранина, муку и сахар-песок (на 1,1 процента).

Региональная картина

Цены и тарифы в январе — июне 2025 года выросли во всех регионах республики. За исключением Джалал-Абадской области, где они снизились на 0,2 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю июля стоимость минимального набора продуктов снизилась на 65 сомов и составила 6 тысяч 42 сома.

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали мясо, картофель, яблоки и груши, подешевели — огурцы, помидоры, перец, морковь и капуста.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 772 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 243 сома, а с начала 2025-го подешевела на 25 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — мае 2025 года (по сравнению с пятью месяцами 2024-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 19,1 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она составляет в Кыргызстане 41 тысячу 339 сомов.

Число официально зарегистрированных в Кыргызстане безработных по итогам июня 2025 года составило 45,5 тысячи человек. Это на 21,9 процента меньше, чем в 2024 году.