В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса

Несмотря на впечатляющие темпы экономического роста, Кыргызстан сталкивается с отдельными признаками «перегрева» экономики, что требует немедленного внимания со стороны правительства. Об этом заявлено на совместном совещании Министерства экономики и коммерции, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Национального банка, Национального статистического комитета, Социального фонда и Службы антимонопольного регулирования.

Как отмечено на мероприятии, республика «демонстрирует феноменальный рост ВВП, который достиг 11,7 процента в первом полугодии 2025-го». Все секторы экономики показывают уверенную динамику: промышленность выросла на 9,8 процента, сфера услуг — на 10 процентов, строительство — на 42,5 процента, сельское хозяйство — на 3,8 процента.

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Эти показатели говорят о фазе «стремительного экономического развития», отметили в Минэкономики.

В рамках реализации Национальной программы развития до 2030 года страна меняет ориентиры: от внешней зависимости к внутренним источникам роста — повышению занятости и производительности труда, развитию человеческого капитала.

Приоритетом становится не просто количественный рост ВВП, а его качество — способность экономики создавать продуктивные рабочие места, формировать устойчивый средний класс и снижать уязвимость населения.

Прежняя модель, опиравшаяся на внешние факторы, — денежные переводы и экспорт золота — обеспечивала краткосрочную стабильность, но делала экономику уязвимой к шокам и тормозила внутреннее развитие, заметили в ведомстве.

Признаки структурного дисбаланса и инфляционное давление

Однако за впечатляющими цифрами роста скрываются тревожные сигналы. В экономике накапливаются признаки «перегрева» и структурного дисбаланса. Эксперты отмечают превышение фактических темпов роста над потенциальным уровнем, что может привести к неустойчивости.

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Усиливается дисбаланс между ростом доходов населения и производительностью труда, сохраняется значительный разрыв между средней и медианной заработной платой.

Одним из наиболее острых проявлений «перегрева» является усиление инфляционного давления. В первом полугодии этого года инфляция достигла 7,3 процента в годовом выражении, при этом основной вклад вносят продовольственные товары. Особое беспокойство вызывают ценовые перекосы на потребительском рынке, дефицит трудовых ресурсов и избыточный рост потребительского кредитования, который опережает темпы расширения экономики. Дополнительные бюджетные расходы также способствуют накоплению дисбалансов.

Снижение внешнеторговой активности и риски для платежного баланса

На фоне внутренних проблем отмечается резкое снижение внешнеторговой активности. Экспорт сократился на 27,2 процента, а импорт — на 11,7 процента. Эта тенденция усиливает давление на валютный рынок и создает риски для устойчивости платежного баланса республики.

Необходимость комплексных решений

Фото Министерства экономики и коммерции. Первый заместитель министра Чоро Сейитов

реагирование на макроэкономические риски;

усиление мониторинга ценовой динамики;

ускорение мер по поддержке внутреннего производства;

снижение зависимости от внешних источников;

развитие инфраструктуры хранения;

оптимизацию механизмов импорта;

усиление контроля над ценовыми цепочками;

координацию фискальной и монетарной политики.

Участники совещания сошлись во мнении о необходимости усиления межведомственной координации, регулярного обмена аналитической информацией и перехода к более проактивной модели экономического управления, чтобы обеспечить устойчивость и качество экономического роста КР в долгосрочной перспективе.