11:19
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Экономика

В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса

Несмотря на впечатляющие темпы экономического роста, Кыргызстан сталкивается с отдельными признаками «перегрева» экономики, что требует немедленного внимания со стороны правительства. Об этом заявлено на совместном совещании Министерства экономики и коммерции, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Национального банка, Национального статистического комитета, Социального фонда и Службы антимонопольного регулирования.

Как отмечено на мероприятии, республика «демонстрирует феноменальный рост ВВП, который достиг 11,7 процента в первом полугодии 2025-го». Все секторы экономики показывают уверенную динамику: промышленность выросла на 9,8 процента, сфера услуг — на 10 процентов, строительство — на 42,5 процента, сельское хозяйство — на 3,8 процента.

Читайте по теме
Стройка и услуги толкают экономику Кыргызстана вверх. Итоги первого полугодия

Эти показатели говорят о фазе «стремительного экономического развития», отметили в Минэкономики.

В рамках реализации Национальной программы развития до 2030 года страна меняет ориентиры: от внешней зависимости к внутренним источникам роста — повышению занятости и производительности труда, развитию человеческого капитала.

Приоритетом становится не просто количественный рост ВВП, а его качество — способность экономики создавать продуктивные рабочие места, формировать устойчивый средний класс и снижать уязвимость населения.

Прежняя модель, опиравшаяся на внешние факторы, — денежные переводы и экспорт золота — обеспечивала краткосрочную стабильность, но делала экономику уязвимой к шокам и тормозила внутреннее развитие, заметили в ведомстве.

Признаки структурного дисбаланса и инфляционное давление

Однако за впечатляющими цифрами роста скрываются тревожные сигналы. В экономике накапливаются признаки «перегрева» и структурного дисбаланса. Эксперты отмечают превышение фактических темпов роста над потенциальным уровнем, что может привести к неустойчивости.

Читайте по теме
Экономика Кыргызстана «перегревается». Так ли это и чем это нам грозит

Усиливается дисбаланс между ростом доходов населения и производительностью труда, сохраняется значительный разрыв между средней и медианной заработной платой.

Одним из наиболее острых проявлений «перегрева» является усиление инфляционного давления. В первом полугодии этого года инфляция достигла 7,3 процента в годовом выражении, при этом основной вклад вносят продовольственные товары. Особое беспокойство вызывают ценовые перекосы на потребительском рынке, дефицит трудовых ресурсов и избыточный рост потребительского кредитования, который опережает темпы расширения экономики. Дополнительные бюджетные расходы также способствуют накоплению дисбалансов.

Снижение внешнеторговой активности и риски для платежного баланса

На фоне внутренних проблем отмечается резкое снижение внешнеторговой активности. Экспорт сократился на 27,2 процента, а импорт — на 11,7 процента. Эта тенденция усиливает давление на валютный рынок и создает риски для устойчивости платежного баланса республики.

Необходимость комплексных решений

Министерства экономики и коммерции
Фото Министерства экономики и коммерции. Первый заместитель министра Чоро Сейитов
Первый заместитель министра экономики Чоро Сейитов подчеркнул критическую важность перехода от точечных мер к комплексной и скоординированной политике. Государственным органам поставлен ряд задач, включая:

  • реагирование на макроэкономические риски;

  • усиление мониторинга ценовой динамики;

  • ускорение мер по поддержке внутреннего производства;

  • снижение зависимости от внешних источников;

  • развитие инфраструктуры хранения;

  • оптимизацию механизмов импорта;

  • усиление контроля над ценовыми цепочками;

  • координацию фискальной и монетарной политики.

Участники совещания сошлись во мнении о необходимости усиления межведомственной координации, регулярного обмена аналитической информацией и перехода к более проактивной модели экономического управления, чтобы обеспечить устойчивость и качество экономического роста КР в долгосрочной перспективе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338068/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил прогноз развития экономики Кыргызстана на 2026-2030 годы
Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана
Экономика Кыргызстана «перегревается». Так ли это и чем это нам грозит
Стройка и услуги толкают экономику Кыргызстана вверх. Итоги первого полугодия
ЕФСР: Самый быстрый рост экономики зафиксирован в Кыргызстане
Кыргызстан стал одной из самых быстрорастущих стран мира — эксперт
Рост экономики Кыргызстана к концу 2025 года составит 6,8 процента — прогноз ВБ
Садыр Жапаров озвучил предложения по модернизации экономики на форуме в Минске
Сектор услуг остается доминирующим в структуре экономики Кыргызстана — Нацбанк
Рост экономики Кыргызстана превысил 12 процентов. Итоги января — мая 2025 года
Популярные новости
Правительство России установило полный запрет на&nbsp;экспорт бензина в&nbsp;августе Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на&nbsp;миллиард кубов, несмотря на&nbsp;засуху Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Сом подорожал ко&nbsp;всем валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;30&nbsp;июля Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 30 июля
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
31 июля, четверг
11:16
Почти 52 процента поставок электроэнергии РФ пришлось на Казахстан и Кыргызстан Почти 52 процента поставок электроэнергии РФ пришлось н...
11:12
На мясо введут государственное ценовое регулирование
11:09
Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия
11:03
В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 июля