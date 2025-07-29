Манасбек Самидинов: Важно обеспечить высокое качество строительства аэропортов

Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов провел рабочую поездку в Ошскую и Джалал-Абадскую области с целью мониторинга деятельности региональных подразделений компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита проведена проверка работы международного аэропорта «Ош».

Председатель правления ознакомился с текущей деятельностью филиала, осмотрел обновленную спецтехнику, используемую в обеспечении авиационной безопасности и наземного обслуживания. Также обсуждены вопросы социального обеспечения сотрудников, в частности, перспективы строительства ипотечного жилья для работников аэропорта.

Особое внимание уделено ходу строительства нового аэровокзального комплекса, реализация которого ведется в соответствии с утвержденным графиком и стандартами. Кроме того, в ходе поездки осуществлен выезд на строительную площадку нового аэропорта в Джалал-Абаде.

Руководству компании представлены этапы реализации проекта, выполненные работы и текущие задачи. Подчеркнута важность соблюдения сроков и обеспечения высокого качества строительства. Окончание стройки запланировано на конец 2026 года.