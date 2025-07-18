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Экономика

Первый грузовой поезд отправился по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Со станции Уцзяшань города Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) отправился первый железнодорожный состав, курсирующий по маршруту мультимодальных международных грузоперевозок Китай — Кыргызстан — Узбекистан в формате смешанных грузоперевозок по железным дорогам и автомобильным шоссе. Об этом сообщает «Синьхуа Новсти».

Уточняется, что поезд под номером 75179, загруженный тарами для пищевых продуктов и другими товарами, как ожидается, прибудет в Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), где контейнеры перегрузят на автотранспорт и они покинут Китай через КПП «Иркештам», после чего будут доставлены в столицу Узбекистана Ташкент.

По сообщению ответственного представителя международной транспортно-логистической компании Хубэйской железнодорожной корпорации Чжан Линь, благодаря новой логистической схеме продукция из провинции Хубэй сможет быстрее достигать клиентов в центральноазиатских странах. Новая логистическая схема позволит сократить стоимость транспортировки и страхования на 30 процентов, и уменьшить время транспортировки примерно с 20 до 10 суток.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336643/
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