Цены и тарифы в июне выросли почти во всех странах ЕАЭС

В июне 2025 года по сравнению с маем во всех странах Евразийского экономического сообщества, за исключением Армении, выросли потребительские цены и тарифы. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, рост цен в Кыргызской Республике (0,7 процента) в июне обусловлен подорожанием продовольственных товаров (на 1 процент).

В июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го самый высокий уровень инфляции (7 процентов) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане. Это обусловлено повышением цен на продовольственные (на 7,6 процента) и непродовольственные товары (на 4,5 процента), тарифов на услуги (на 8,7 процента).