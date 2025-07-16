11:37, 16 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Цены и тарифы в июне выросли почти во всех странах ЕАЭС
11:37, 16 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
В июне 2025 года по сравнению с маем во всех странах Евразийского экономического сообщества, за исключением Армении, выросли потребительские цены и тарифы. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.
По его данным, рост цен в Кыргызской Республике (0,7 процента) в июне обусловлен подорожанием продовольственных товаров (на 1 процент).
В июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го самый высокий уровень инфляции (7 процентов) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане. Это обусловлено повышением цен на продовольственные (на 7,6 процента) и непродовольственные товары (на 4,5 процента), тарифов на услуги (на 8,7 процента).