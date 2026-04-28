12:13
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке ждут разрешения на проведение акции «Бессмертный полк»

Организаторы акции «Бессмертный полк» в Бишкеке ожидают официального ответа от мэрии столицы. Как сообщила на брифинге координатор движения Зульфира Хайбуллина, окончательное решение должны принять в ближайшие дни.

По ее словам, в случае одобрения шествие состоится 9 мая.

Сбор участников как всегда запланирован на 8.00, начало движения — в 9.00.

Маршрут предполагается традиционный — от Южных ворот через улицу Абдрахманова до площади Победы, где участники возложат цветы к Вечному огню.

Зульфира Хайбуллина отметила, что находится на постоянной связи с мэрией и рассчитывает на согласование привычного маршрута.

из интернета
Фото из интернета
Заместитель председателя правления общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов «Боевое братство» в Кыргызстане Эмильбек Ункуев отметил, что в 2025 году колонна двигалась по улице Жукеева-Пудовкина, но этот вариант оказался менее удобным из-за узких дорог.

Он подчеркнул, что акция имеет важное значение для сохранения исторической памяти.

По его словам, подобные мероприятия необходимо проводить централизованно по всей стране — не только в Бишкеке, но и в регионах, включая сельские населенные пункты.

По его словам, шествие проходит по четко установленному регламенту, в том числе по времени прибытия к Вечному огню, и выразил надежду на согласование удобного и безопасного маршрута.

Организаторы добавили, что проведение акции подтвердили в городе Манас и планируется в Таласе. В подготовке задействованы представители Министерства обороны, ветеранских и общественных организаций, которым выразили отдельную благодарность за поддержку и вклад в мероприятие.

Они добавили, что 9 мая будет жарко и участникам рекомендуют взять с собой головной убор и воду. В колонне будет машина скорой медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372163/
просмотров: 524
Версия для печати
Материалы по теме
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отмечают День Победы
«Бессмертный полк» прошел в городе Кара-Балте
В Бишкеке проходит шествие «Бессмертного полка»
В мэрии рассказали, по каким улицам будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая
«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Бишкеке и других регионах Кыргызстана
В День Победы порядок и безопасность обеспечат более 6 тысяч милиционеров
Отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД разъяснили ситуацию
Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина
«Бессмертный полк» в КР. Координаторы официальных бумаг о запрете не получали
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли? Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли?
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
28 апреля, вторник
12:10
Цены на билеты из Бишкека в Ош взлетели: авиакомпаниям выдали предписания Цены на билеты из Бишкека в Ош взлетели: авиакомпаниям...
12:03
На фоне слов Омурбека Текебаева Кыргызстан изучает инвестиционный опыт соседей
12:02
Аудиотехнику и медтовары без документов изъяли на «Ак-Жоле»
12:00
Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли?
11:58
В Кадамджае задержали мужчину за незаконный наем и переправку иностранца