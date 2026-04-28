В Бишкеке ждут разрешения на проведение акции «Бессмертный полк»

Организаторы акции «Бессмертный полк» в Бишкеке ожидают официального ответа от мэрии столицы. Как сообщила на брифинге координатор движения Зульфира Хайбуллина, окончательное решение должны принять в ближайшие дни.

По ее словам, в случае одобрения шествие состоится 9 мая.

Сбор участников как всегда запланирован на 8.00, начало движения — в 9.00.

Маршрут предполагается традиционный — от Южных ворот через улицу Абдрахманова до площади Победы, где участники возложат цветы к Вечному огню.

Зульфира Хайбуллина отметила, что находится на постоянной связи с мэрией и рассчитывает на согласование привычного маршрута.

Он подчеркнул, что акция имеет важное значение для сохранения исторической памяти.

Заместитель председателя правления общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов «Боевое братство» в Кыргызстане Эмильбек Ункуев отметил, что в 2025 году колонна двигалась по улице Жукеева-Пудовкина, но этот вариант оказался менее удобным из-за узких дорог.

По его словам, подобные мероприятия необходимо проводить централизованно по всей стране — не только в Бишкеке, но и в регионах, включая сельские населенные пункты.

По его словам, шествие проходит по четко установленному регламенту, в том числе по времени прибытия к Вечному огню, и выразил надежду на согласование удобного и безопасного маршрута.

Организаторы добавили, что проведение акции подтвердили в городе Манас и планируется в Таласе. В подготовке задействованы представители Министерства обороны, ветеранских и общественных организаций, которым выразили отдельную благодарность за поддержку и вклад в мероприятие.

Они добавили, что 9 мая будет жарко и участникам рекомендуют взять с собой головной убор и воду. В колонне будет машина скорой медицинской помощи.