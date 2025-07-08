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Экономика

Таджикистан хочет присоединиться к проекту ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Таджикистан хочет присоединиться к проекту ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Вопрос обсуждался на встрече министров транспорта РТ и Китая Азима Иброхима и Лю Вэя в рамках 12-го совещания глав минтрансов стран — членов ШОС.

Стороны также затронули вопросы дальнейшего расширения мультимодального коридора Китай — Таджикистан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция и перспективы открытия в Душанбе сервисного центра по обслуживанию электромобилей.

Основной темой переговоров стало расширение сотрудничества двух стран в сфере транспорта и логистики.

Азим Иброхим проинформировал об увеличении объемов грузоперевозок между Таджикистаном и Китаем и предложил нарастить количество лицензий на международные автомобильные перевозки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335473/
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