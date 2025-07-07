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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере промышленности

При поддержке Торгового представительства Кыргызстана подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Ошская фабрика нетканых материалов» и ООО Eko Prom Energo. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Цель меморандума — создание совместного кыргызско-узбекского предприятия в КР, расширение промышленного потенциала страны, реализация политики импортозамещения, внедрение современных технологий и укрепление двустороннего промышленного сотрудничества.

На первом этапе стороны планируют создать совместное производство по поставке и установке следующего высокотехнологичного оборудования:

  • водяные и паровые котлы, работающие на угле, термомасле и газе,
  • трансформаторные подстанции,
  • резервуары для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ),
  • очистные сооружения.

На втором этапе партнеры проведут анализ рынка и поэтапно реализуют мероприятия по локализации вышеуказанного оборудования и инфраструктурных решений на территории Кыргызстана. Это позволит увеличить долю местного производства, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335464/
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