Согласно данным Национального статистического комитета КР, приток прямых иностранных инвестиций за первые шесть месяцев 2025 года составил $562,7 миллиона, тогда как за аналогичный период 2024 года данный показатель составлял $462,2 миллиона. Таким образом, объем инвестиций увеличился на 21,7 процента по сравнению с первым полугодием 2024 года. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил глава Нацагентства по привлечению инвестиций Равшанбек Сабиров.

По его данным, главными инвесторами стали Китай с вложением – $166 миллионов (23,6 процента от общего объема), Россия – $106 миллионов и Турция – $96 миллионов.

Кроме того, в 2025 году из стран вне СНГ поступило $377,2 миллиона, что свидетельствует о высоком уровне интереса со стороны международных инвесторов, а также о стабилизации инвестиционной активности.

По состоянию на сентябрь 2025 года, Национальное агентство сопровождает более 15 инвестиционных проектов с общим заявленным объемом инвестиций свыше $5,9 миллиарда. Увеличен объем инвестиций (с $5,25 миллиарда (в 2024 году) до $5,9 миллиарда). Объем инвестиций увеличился примерно на 12,4 процента по сравнению с 2024 годом. В проектный портфель включены новые масштабные инициативы, в частности в сфере ИТ, туризма и ВИЭ, а также расширен региональный охват.

По словам главы нацагентства, за текущий год Национальное агентство провело более 30 мероприятий по привлечению и поддержке иностранных инвестиций, включая 16 международных и двусторонних бизнес-форумов с участием руководства страны, отечественных предпринимателей, международных организаций, дипломатических миссий и представителей зарубежного бизнес-сообщества.

Кроме того, мы организовали более 500 встреч с инвесторами из разных стран, обсуждая перспективные проекты в энергетике, промышленности, логистике, цифровых технологиях, туризме и сельском хозяйстве и других сферах.