В Бишкеке обсудят меры по улучшению инвестиционной и деловой среды в стране

Нацагентство по инвестициям 30 октября проведет открытый диалог во исполнение Указа президента от 18 декабря 2024 года № 369 о доктрине (унгужол) «Национальный дух — мировые высоты» и в соответствии с Законом «Об инвестициях». Документ направлен на обеспечение устойчивого экономического развития и создание благоприятного инвестиционного климата.

В ходе встречи запланировано обсуждение мер по созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды, совершенствованию правовой защиты инвесторов и укреплению доверия между государством и бизнесом.

Ожидается участие руководителей государственных органов, секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям и бизнес-ассоциаций.

Фото Нацагентства по инвестициям. Рабочая встреча

Ключевым итогом станет подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Нацагентством по инвестициям, Генеральной прокуратурой и представителями бизнес-ассоциаций, направленного на развитие партнерства между государственными органами и бизнесом.

Диалог призван способствовать формированию стабильных и предсказуемых условий для ведения бизнеса и укреплению инвестиционной привлекательности страны.
