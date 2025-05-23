На Иссык-Куле построят многофункциональный спортивно-гостиничный комплекс

На южном побережье озера Иссык-Куль построят многофункциональный спортивно-гостиничный комплекс под международным брендом Ramada Resort by Wyndham Issyk-Kul. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между ведомством и ОсОО «Жарташ».

По данным министерства, проект станет частью Государственной программы устойчивого развития туризма на 2025-2030 годы.

«Это не просто инвестиционное соглашение — это шаг к стратегической трансформации Иссык-Кульской области. Новый курорт станет флагманом туристической отрасли, открыв новые горизонты для привлечения инвестиций и иностранных гостей в Кыргызстан», — считает министр Бакыт Сыдыков.

В Минэкономики добавили, что в рамках соглашения инвестору предоставлены налоговые и таможенные льготы, а также административное сопровождение.

Сроки реализации проекта и его стоимость не сообщаются. Согласно сведениям Реестра юридических лиц Министерства юстиции, ОсОО «Жарташ» прошло перерегистрацию в апреле 2025-го. Директором является Малдыбаев Байкал Байышевич. В графе о виде деятельности указано, что компания занимается «прочей спортивной деятельностью».