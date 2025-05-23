Кыргызстан берет онлайн-рынок под контроль: что ждет продавцов и клиентов?

Президент Садыр Жапаров подписал закон, направленный на усиление защиты прав потребителей и установление более четких правил ведения электронной торговли. Изменения затронули Кодекс о правонарушениях, законы «О защите прав потребителей» и «Об электронной торговле».

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно изменениям, внесенным в статью 390 Кодекса о правонарушениях, существенно увеличены штрафы за нарушения в сфере потребительских прав. Так, минимальные суммы штрафов увеличились в три и более раза — с 55 до 165 сомов и с 170 до 510 сомов, в зависимости от характера нарушения.

В Законе «О защите прав потребителей» расширено понятие мониторинга: теперь он осуществляется с помощью фото- и видеонаблюдения, но не считается проверкой. Нарушителям по итогам мониторинга сначала выносится предупреждение. Повторные нарушения влекут применение санкций.

Также четко определено, что при отказе потребителя от товара продавец обязан вернуть деньги в срок до 21 дня со дня требования или до 14 дней с момента получения возвращенного товара. Введены положения, ограничивающие продавцов от необоснованных отказов и задержек возвратов.

В законе впервые подробно зафиксирован перечень запрещенных действий продавцов в сфере электронной торговли. Среди них:

предоставление недостоверной или запутанной информации;

ограничение возможности публикации негативных отзывов;

скрытие сведений о себе и своем местонахождении;

включение в договор несправедливых условий;

ограничение прав потребителя на возврат или подачу жалоб.

Продавцы обязаны размещать исчерпывающую информацию о себе, товарах, условиях оплаты и доставки, гарантийных обязательствах и конфиденциальности. Вводится обязанность возврата предоплаты без дополнительных условий, а также запрет на включение сопутствующих товаров по умолчанию.

Документ возлагает дополнительные обязанности и на операторов торговых платформ. Они должны содействовать разрешению споров, обеспечивать цифровой арбитраж и добросовестно взаимодействовать с государственными органами. Кроме того, платформам разрешено оказывать потребителям услуги по хранению, доставке, а также выполнять функции продавца.

Изменения в Закон «Об электронной торговле» четко регламентируют содержание оферт. Теперь продавцы обязаны указывать полную стоимость товара, сроки доставки, правила возврата, порядок подачи жалоб и иную юридически значимую информацию.