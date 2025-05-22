Стоимость биткоина на торгах впервые в истории превысила $110 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на утро 22 мая стоимость биткоина преодолела отметку в $110 тысяч (+2,87 процента).

По мнению экспертов, рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют заявления Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и значительный пересмотр текущей регуляторной политики SEC.

После вступления в должность 20 января он впервые в истории США учредил должность куратора политики в области искусственного интеллекта и криптовалют и заявил о желании сделать Америку мировым лидером в этих сферах.