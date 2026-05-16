Происшествия

В Африке произошла новая вспышка лихорадки Эбола

В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) подтвердил вспышку лихорадки Эбола в провинции Итури в Конго. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По данным центра, зарегистрировано 246 неподтвержденных случаев заболевания. Умерли 65 человек, четверо из них — с официально доказанным диагнозом.

Лихорадка Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30 до 90 процентов. Последняя, 16-я вспышка лихорадки в Конго зафиксирована в сентябре прошлого года. Тогда в стране погибли 15 человек.

Впервые эту болезнь выявили в Африке в 2007 году.
