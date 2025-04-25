Кто тратит больше: Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета за 2024-й

Министерство финансов КР представило уточненные данные по бюджету на 2024 год. Согласно отчету об использовании Государственного бюджетного резерва КР, больше всего средств направлено на управление делами президента и Фонд президента КР.

Управление делами президента возглавило список по объему финансирования — 3,768 миллиарда сомов, что на 2,522 миллиарда больше утвержденной суммы. Из них 3,204 миллиарда сомов составили расходы из республиканского бюджета, еще 564,5 миллиона сомов — средства специального счета. В целом расходы увеличились более чем в три раза.

Фонд президента КР получил 3,638 миллиарда сомов против ранее утвержденных 2 миллиардов. Рост составил 81,9 процента.

Жогорку Кенеш располагает уточненным бюджетом в 1,513 миллиарда сомов, что на 22 процента превышает исходный план.

Администрация президента получила 819,8 миллиона сомов, увеличение составило 37,8 процента. В эту сумму включены также расходы на секретариат Совета безопасности и мероприятия по делимитации и демаркации границ.

Резервный фонд председателя кабинета министров увеличен до 70 миллионов сомов, что на 40 миллионов больше утвержденного показателя.

Новое учреждение — секретариат Народного курултая, в составе семи сотрудников, получил 40,3 миллиона сомов.