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Экономика

Объем кредитного портфеля банков Кыргызстана превысил 371 миллиард сомов

По состоянию на конец марта 2025-го кредитный портфель банковского сектора Кыргызстана достиг 371 миллиарда 500 миллионов сомов. С начала года показатель увеличился на 9 процентов. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка.

Объем потребительских кредитов вырос на 16 процентов и составил 115 миллиардов 400 миллионов сомов. Ипотечные кредиты увеличились на 8 процентов — до 42 миллиардов 400 миллионов сомов.

Кредитование торговли составило 96 миллиардов 800 миллионов сомов, что на 7 процентов больше, чем в начале года. На финансирование сельского хозяйства направлено 48 миллиардов 500 миллионов сомов (рост — 2 процента).

В то же время в сфере промышленности объем выданных кредитов сократился на 2 процента, в строительстве — на 1 процент.

Финансирование, выданное по исламским принципам, увеличилось на 19 процентов — до 10 миллиардов 800 миллионов сомов. В том числе:

  • на промышленность направлено 300 миллионов сомов (рост — 1 процент);
  • на сельское хозяйство — 1 миллиард 500 миллионов сомов (рост — 12 процентов);
  • на торговлю — 1 миллиард 100 миллионов сомов (рост — 13 процентов);
  • на строительство — 500 миллионов сомов (снижение — 5 процентов);
  • на ипотеку — 4 миллиарда сомов (рост — 22 процента);
  • на потребительские нужды — 2 миллиарда 100 миллионов сомов (рост — 30 процентов);
  • на прочие цели — 1 миллиард 300 миллионов сомов (рост — 22 процента).

Доля классифицированных (проблемных) кредитов в портфеле составила 10 процентов — 39 миллиардов 600 миллионов сомов.

Объем просроченной задолженности достиг 7 миллиардов сомов, или 1 процент от общего объема. С начала года показатель увеличился на 600 миллионов сомов.

«Просроченное финансирование, выданное по исламским принципам, составило 400 миллионов сомов. Это на 20 миллионов меньше по сравнению с началом года (снижение — 4 процента)», — говорится в отчете Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327089/
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