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Экономика

АБР прогнозирует снижение роста экономики Таджикистана два года подряд

Азиатский банк развития прогнозирует снижение роста экономики Таджикистана с 8,4 процента в 2024-м до 7,9 процента в этом году и до 6,8 процента в 2026-м.  

В обосновании к прогнозу говорится, что замедление роста экономики страны в ближайшие два года отражает ожидаемое снижение цен на металлы и сельскохозяйственную продукцию, которые являются основными экспортными товарами РТ.

Эксперты отмечают протекционистские меры, введенные соседними государствами, что приведет к снижению объема экспорта. Речь тут идет о резком повышении ставки импортной таможенной пошлины для таджикского цемента со стороны правительства Узбекистана. 

Кроме того, задержка роста экономики Таджикистана аналитиками связывается с прогнозируемым замедлением в Китае и России, которые являются главными торговыми партнерами страны. Задержка экономического роста в КНР и РФ может сократить экспорт таджикской продукции в эти государства и приток денежных переводов (из России).

Тем не менее, по прогнозам АБР, рост останется существенным за счет инвестиций в энергетику и промышленность, расширения производства в сельском хозяйстве и сфере услуг и значительных денежных переводов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325727/
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