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Экономика

Введение маркировки топлива принесло бюджету 3,8 миллиарда сомов за полгода

За первые шесть месяцев действия системы обязательной маркировки топлива, с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, налоговые поступления от нефтетрейдеров в государственный бюджет Кыргызстана выросли на 34,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Общая сумма поступлений составила 14,9 миллиарда сомов, что на 3,8 миллиарда сомов больше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов.

В частности, поступления по акцизному налогу увеличились на 700 миллионов сомов.

За указанный период было промаркировано более 853 тысяч тонн топлива, из которых 457 тысяч тонн пришлось на бензин и 396 тысяч тонн — на дизельное топливо.

Маркировка осуществляется с использованием специального молекулярного маркера, устойчивого к вымыванию и подделке, что позволяет отслеживать легальность оборота горюче-смазочных материалов.

ГНС напоминает что, с января 2025 года в Кыргызстане официально запрещен оборот немаркированного топлива. Государственная налоговая служба уже приступила к проверкам и выявлению нарушителей. На данный момент выявлено 10 АЗС, осуществлявших реализацию ГСМ без необходимой маркировки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325654/
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