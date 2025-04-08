Биржи Казахстана и Узбекистана интегрируют свои электронные торговые платформы

Биржи Казахстана и Узбекистана договорились об интеграции электронных торговых платформ. Договоренности достигнуты в рамках международного форума «Рынок биржевых товаров — 2025» в Ташкенте.

Уточняется, что казахстанская товарная биржа «Каспий» и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли сельхозтоварами. Документ предусматривает интеграцию электронных торговых платформ.

Ожидается, что это поможет упростить и ускорить процесс трансграничной торговли овощами и фруктами и обеспечить стабильные цены и надежное снабжение населения качественной продукцией.

Отмечено, что это особенно актуально для региона Центральной Азии, где высокие объемы сельскохозяйственного производства сочетаются с активной трансграничной торговлей.

Среди ключевых целей партнерства также активизация двусторонней торговли между Казахстаном и Узбекистаном, повышение прозрачности и надежности торговых операций, создание комфортных условий для экспортно-импортных сделок, а также укрепление позиций обеих сторон на международных агропродовольственных рынках.

Стороны намерены разрабатывать и внедрять совместные механизмы, способствующие упрощению торговых процедур и снижению транзакционных издержек.