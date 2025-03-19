Формирование реестра добросовестных предпринимателей предлагают передать ТПП КР

Функции формирования реестра добросовестных предпринимателей Кыргызстана предлагают передать Торгово-промышленной палате. С инициативой выступило Министерство экономики и коммерции.

В ведомстве пояснили, что растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, желающих попасть в этот список. Это в свою очередь ведет к дополнительной нагрузке на сотрудников Минэкономики. Обработка информации, консультации, подготовка документов и официальных ответов на письма предпринимателей, увеличение материальных затрат занимают достаточное количество времени.

Чиновники полагают, что ТПП КР как негосударственная структура является связующим органом между исполнительной властью и бизнесом. В нее обращаются иностранные компании с запросом о предоставлении информации о благонадежности кыргызских коллег. К тому же палата ведет свой реестр предприятий и организаций республики, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской и внешнеэкономической деятельности.

Учитывая, что ТПП имеет необходимые ресурсную базу, штат и ведет аналогичную статистику, Министерство экономики и коммерции предлагает возложить на нее функции оператора по ведению реестра добросовестных предпринимателей страны. При этом за государственным уполномоченным органом определение формирования политики по его ведению сохраняется.

Напомним, реестр добросовестных предпринимателей создан в 2022-м. Сегодня в нем всего восемь предприятий.

Включение в реестр дает компаниям ряд привилегий. Они освобождаются от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством, вне очереди получают налоговые и таможенные услуги и получают льготное финансирование в рамках реализации госпрограмм кредитования.