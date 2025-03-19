17:54
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Экономика

Формирование реестра добросовестных предпринимателей предлагают передать ТПП КР

Функции формирования реестра добросовестных предпринимателей Кыргызстана предлагают передать Торгово-промышленной палате. С инициативой выступило Министерство экономики и коммерции.

В ведомстве пояснили, что растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, желающих попасть в этот список. Это в свою очередь ведет к дополнительной нагрузке на сотрудников Минэкономики. Обработка информации, консультации, подготовка документов и официальных ответов на письма предпринимателей, увеличение материальных затрат занимают достаточное количество времени.

Чиновники полагают, что ТПП КР как негосударственная структура является связующим органом между исполнительной властью и бизнесом. В нее обращаются иностранные компании с запросом о предоставлении информации о благонадежности кыргызских коллег. К тому же палата ведет свой реестр предприятий и организаций республики, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской и внешнеэкономической деятельности.

Учитывая, что ТПП имеет необходимые ресурсную базу, штат и ведет аналогичную статистику, Министерство экономики и коммерции предлагает возложить на нее функции оператора по ведению реестра добросовестных предпринимателей страны. При этом за государственным уполномоченным органом определение формирования политики по его ведению сохраняется.

Напомним, реестр добросовестных предпринимателей создан в 2022-м. Сегодня в нем всего восемь предприятий.

Включение в реестр дает компаниям ряд привилегий. Они освобождаются от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством, вне очереди получают налоговые и таможенные услуги и получают льготное финансирование в рамках реализации госпрограмм кредитования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323345/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
В России в реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тысяч иностранцев
В США создадут реестр нелегальных мигрантов
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД
Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане
Более 850 объектов включено в госреестр туристских ресурсов (обновлено)
В РФ решение о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей подписано
Кыргызстан и Узбекистан намерены создать Деловой совет
В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР
Популярные новости
Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и&nbsp;борьбы с&nbsp;вредителями Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями
Рубль вновь вырос в&nbsp;цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;марта Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Легализовать неучтенный товар в&nbsp;Кыргызстане можно до&nbsp;1&nbsp;апреля онлайн Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн
Российский рубль дорожает, доллар падает. Курсы валюты на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль дорожает, доллар падает. Курсы валюты на 19 марта
Бизнес
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
19 марта, среда
17:33
На объездной близ Токмака сгорел грузовик со стройматериалами На объездной близ Токмака сгорел грузовик со стройматер...
17:29
Акция «Диктант Победы» традиционно пройдет в Кыргызстане
17:11
Формирование реестра добросовестных предпринимателей предлагают передать ТПП КР
17:01
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
16:45
Вопрос границы решен, я готов уйти в отставку — Камчыбек Ташиев