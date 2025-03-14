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Экономика

«Кумтор» модернизирует буровую технику

ЗАО «Кумтор Голд Компани» в 2025 году приобрело два буровых станка серии DR410i на замену старым буровым станкам серии DR460. Новые станки от компании Sandvik Mining and Rock Technology серии i показали безусловное преимущество в виде надежности, долговечности и низких эксплуатационных затрат.

Станки Sandvik DR410i с удлиненной мачтой способны бурить за один проход скважины глубиной до 14 метров, что сокращает время цикла бурения одной скважины, износ резьбы бурового става и риск человеческого фактора.



Обновление оборудования облегчает процесс бурения скважины и делает возможным сбор, передачу и обработку данных в процессе бурения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322769/
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