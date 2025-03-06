В ЖК предлагают усилить требования к финансовым ОсОО при регистрации

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев сообщил, что любой желающий может зарегистрировать ОсОО в Министерстве юстиции, указать вид деятельности «Финансовый» и заниматься мошенничеством.

Он попросил разработать определенные требования к финансовым организациям при регистрации. «Ведь официальный документ из Минюста, который можно получить так легко, помогает мошенникам заполучить доверие людей», — считает нардеп.

Заместитель председателя Национального банка Мэлс Аттокуров согласился рассмотреть предложение депутата.